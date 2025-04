Doppio impegno veronese per Varesina e Castellanzese

Tra domenica 13 e lunedì 14 aprile si disputeranno le dieci partite del Girone B di Serie D valide per la trentacinquesima giornata di campionato. Domenica alle 15 scenderanno sul terreno di gioco Varesina e Castellanzese. Le Fenici faranno visita al Vigasio, mentre i neroverdi ospiteranno il Chievo Verona. Questo quartultimo turno si chiuderà lunedì con la sfida tra Crema e Desenzano.

VIGASIO – VARESINA

La Varesina ritorna in campo dopo il pareggio in extremis di domenica ottenuto contro la Castellanzese, grazie alla prima rete in campionato di Simone Sassi. Per le Fenici si è trattato del secondo pareggio consecutivo che di fatto le ha definitivamente estromesse dal sogno di una possibile rimonta nei confronti della capolista Ospitaletto, che adesso è a +7. Quest’ultima nelle ultime due uscite è tornata al successo, dopo un periodo di brusco rallentamento e ha ripreso la marcia verso la promozione, anche se dovrà fare i conti con la Folgore Caratese che insegue a -3. La squadra di Spilli dovrà ora concentrarsi sulla corsa ai playoff, visto che al momento sarebbe fuori dalle prime cinque, per via della peggior differenza reti nei confronti del Desenzano, pertanto sarà fondamentale centrare i tre punti sul campo del Vigasio. La formazione veneta è a quota 41 punti e va a caccia degli ultimi pesanti punti salvezza, per dare continuità ai sei conquistati nelle ultime tre partite, contro Chievo e Sant’Angelo. La gara di andata si era conclusa con un pareggio per 0-0, dopo una partita molto combattuta.

CASTELLANZESE – CHIEVO

La Castellanzese torna in campo dopo l’ennesima beffa nel recupero, subita al Varesina Stadium, che ha fatto sfumare altri due punti pesantissimi per la lotta salvezza. Domenica al “Provasi” verrà a far visita il Chievo Verona per una partita assolutamente da non sbagliare per i neroverdi, che dovranno fare di tutto per rompere la striscia negativa casalinga, in atto dallo scorso 6 ottobre. Gli ospiti ormai hanno ben poco da chiedere al campionato, visto che si trovano a 50 punti con 10 punti di ritardo dalla zona playoff e a +9 sulla zona retrocessione. La squadra allenata da mister Riccardo Allegretti, dopo una parte centrale di campionato molto buona, è vistosamente calata e questo le ha precluso la possibilità di rientrare nelle prime cinque posizioni. I Mussi Volanti nelle ultime cinque uscite sono incappati in ben 4 sconfitte, l’ultima delle quali è avvenuta nell’ultimo turno contro la Casatese Merate. Nella gara di andata si impose la squadra del presidente Sergio Pellissier con un 2-1, firmato da Colferai e Fiorin per i padroni di casa e da Chessa per i neroverdi.