Due appuntamenti a maggio con la salute e la prevenzione alla Liuc

Proseguono gli appuntamenti della Liuc con la formazione e la sensibilizzazione sul tema della salute e della prevenzione. Si tratta di incontri dedicato non solo alla comunità universitaria ma anche alla cittadinanza.

Giunti alla 4° edizione, i seminari scientifici interdisciplinari Formazione e Salute sono realizzati grazie alla consolidata collaborazione con Humanitas Mater Domini, nella cornice delle azioni istituzionali messe in campo dall’Università in tema di sostenibilità e impatto sociale.

Due gli appuntamenti a maggio

Martedì 6 maggio

Giovani e rischio educativo: crescere bene per saper essere e fare bene

In continuità con i percorsi intrapresi in tema di education e salute mentale, il Prof. Giampaolo Robert Perna, Ordinario di Psichiatria Humanitas University e Responsabile Scientifico Area Salute Mentale, interverrà su un tema fondamentale oggi e senza dubbio per il futuro; con la Prof.ssa Eliana Minelli, Associato di Organizzazione e Delegato Rettorale Next Generation e Inclusione.

Martedì 20 maggio:

Il valore della ricerca scientifica: quali gli effetti sulla salute della collettiva?

Una tavola rotonda sulla disseminazione di valori, conoscenze e strumenti scientifici con il Prof. Emanuele Porazzi, Direttore Healthcare DataScience Lab LIUC e i Dottori: Gianluigi Taverna, Responsabile Urologia Humanitas Mater Domini; Benedetto Mangiavillano, Responsabile Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Humanitas Mater Domini; Damiano Chiari, Chirurgo Generale Humanitas Mater Domini.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni