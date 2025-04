Elezioni amministrative in Italia: al voto 117 comuni, tra questi Genova, Ravenna, Taranto e Matera

In occasione delle elezioni amministrative 2025, domenica 25 e lunedì 26 maggio si voterà nelle regioni a statuto ordinario per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Si andrà al voto in 117 comuni per un totale di 2.231.407 abitanti e 1.925.132 elettori. Sono quattro i capoluogo di provincia (Genova, Ravenna, Taranto e Matera). I comuni superiore ai 15mila abitanti sono 31 e in questi potrebbe essere necessario un secondo turno. Saronno in provincia di Varese è tra questi. Nel nostro territorio si voterà anche a Castellanza e Arcisate.

Come si voterà alle elezioni amministrative 2025

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

I seggi resteranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

L’elenco completo dei comuni interessati

Piemonte:

Malvicino (AL), Morozzo (CN), Saliceto (CN), Sanfront (CN), Cafasse (TO), Cascinette d’Ivrea (TO), Ozegna (TO), Orta San Giulio (NO), San Giacomo Vercellese (VC)

Lombardia:

Calcinate (BG), Canonica d’Adda (BG), Castione della Presolana (BG), San Felice del Benaco (BS), Asso (CO), Binago (CO), Cirimido (CO), San Daniele Po (CR), Santo Stefano Lodigiano (LO), Cernusco sul Naviglio (MI), Opera (MI), Robecchetto con Induno (MI), Rozzano (MI), Desio (MB), Calvignano (PV), Arcisate (VA), Castellanza (VA), Saronno (VA)

Veneto:

San Nicolò di Comelico (BL), Sospirolo (BL), Ospedaletto Euganeo (PD), Porto Viro (RO), Borso del Grappa (TV), Eraclea (VE), Santa Maria di Sala (VE), Bevilacqua (VR), Castagnaro (VR)

Liguria:

Genova (GE), Orero (GE), Rossiglione (GE), Vallecrosia (IM), Sassello (SV)

Emilia-Romagna:

Bertinoro (FC), San Prospero (MO), Fontevivo (PR), Varano de’ Melegari (PR), Ravenna (RA)

Umbria:

Assisi (PG), Monte Santa Maria Tiberina (PG), Amelia (TR)

Marche:

Osimo (AN), Sant’Elpidio a Mare (FM)

Lazio:

Ceccano (FR), Itri (LT), Contigliano (RI), Pescorocchiano (RI), Fiano Romano (RM), Fonte Nuova (RM), Ponzano Romano (RM), Sant’Angelo Romano (RM), Subiaco (RM)

Abruzzo:

Ortona (CH), Bisegna (AQ), Carsoli (AQ), Sulmona (AQ), Bussi sul Tirino (PE), Castilenti (TE)

Molise:

Guglionesi (CB)

Campania:

Chiusano di San Domenico (AV), Rotondi (AV), Senerchia (AV), Sant’Angelo a Cupolo (BN), Lusciano (CE), Pignataro Maggiore (CE), Casavatore (NA), Giugliano in Campania (NA), Marigliano (NA), Nola (NA), Volla (NA), Capaccio Paestum (SA), Castelnuovo di Conza (SA), Ispani (SA), Sant’Angelo a Fasanella (SA)

Puglia:

Triggiano (BA), San Ferdinando di Puglia (BT), Carapelle (FG), Castelluccio dei Sauri (FG), Lesina (FG), Orta Nova (FG), Corsano (LE), Taviano (LE), Massafra (TA), Taranto (TA)

Basilicata:

Bernalda (MT), Irsina (MT), Matera (MT), Montalbano Jonico (MT), Atella (PZ), Lavello (PZ), Senise (PZ), Tolve (PZ)

Calabria:

Cropani (CZ), Jacurso (CZ), Lamezia Terme (CZ), Maida (CZ), Petronà (CZ), Cassano all’Ionio (CS), Cetraro (CS), Paola (CS), Rende (CS), Scalea (CS), Isola di Capo Rizzuto (KR), Melissa (KR), Marina di Gioiosa Ionica (RC), Melito di Porto Salvo (RC), San Lorenzo (RC), Scilla (RC), Spadola (VV)