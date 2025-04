Le disposizioni di Papa Francesco per i funerali, un rito più sobrio e la sepoltura in Santa Maria Maggiore

Si è spento oggi, lunedì 21 aprile, Papa Francesco. Il suo pontificato è stato tra i più importanti della storia recente. È stato il Pontefice delle riforme. Tra i cambiamenti voluti da Jorge Mario Bergoglio ci sono anche alcune novità rispetto alle cerimonie che seguono la scomparsa del papa.

A differenza dei suoi predecessori, anche in linea con lo stile sobrio adottato fin dall’insediamento, Papa Bergoglio aveva espresso alcune disposizioni per un funerale più semplice. Bergoglio ha voluto alleggerire il rito, seppure nel rispetto della solennità del momento. Non ci sarà però la doppia veglia e nemmeno la cerimonia pubblica di chiusura della bara. Diversamente dagli altri pontefici che lo hanno preceduto, sarà sepolto Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali di Roma.

Con il funerale prenderà il via il novendiale, un periodo solenne di lutto della durata di nove giorni. Dopo circa quindici giorni è prevista poi l’apertura del conclave, ossia la riunione dei cardinali della Chiesa cattolica che verranno chiamati a eleggere un nuovo papa. Si tratta di un momento solenne e altamente regolamentato, che si svolge nella Cappella Sistina, in Vaticano, dopo la morte o le dimissioni del pontefice.

Il termine “conclave” deriva dal latino cum clave, che significa “chiuso a chiave”: i cardinali elettori, infatti, vengono isolati dal mondo esterno per tutta la durata della votazione, fino alla scelta del nuovo pontefice. Questo isolamento serve a garantire la massima riservatezza e libertà di giudizio. Durante il conclave, le votazioni avvengono in forma segreta e ripetuta, fino a quando un candidato ottiene almeno i due terzi dei voti. Al termine di ogni sessione, le schede vengono bruciate: se non c’è stato un esito positivo, il fumo che esce dal comignolo della Cappella Sistina è nero; se invece il papa è stato eletto, il fumo è bianco — ed è il segnale che annuncia al mondo intero l’elezione del nuovo vescovo di Roma.

La morte del Papa durante il Giubileo

La scomparsa di Papa Francesco durante le celebrazioni del Giubileo della Misericordia apre anche anche situazioni nuove. Un precedente nella storia risale ad alcuni secoli fa, quando proprio per la scomparsa del pontefice durante un anno giubilare furono elaborati dei cerimoniali nuovi. Resta per esempio da definire come proseguirà il processo di canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Il ricordo, il primo discorso di Papa Francesco: “Fratelli e sorelle, buonasera”

Proprio in queste ore tornano alla mente le immagini del primo discorso di Papa Francesco a seguito della sua elezione. Le parole scelte, il sorriso e la frase “venuto dalla fine del Mondo”.