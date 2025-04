Malore per strada: donna di 82 anni muore a Gazzada Schianno

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 aprile, a Gazzada Schianno. Intorno alle 15.30, in via Giannino Barbieri, un’anziana di 82 anni ha avuto un malore e, nonostante il rapido intervento di alcuni passanti che hanno dato l’allarme e dei soccorritori, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del servizio di emergenza sanitaria, con un’ambulanza della Sos di Azzate e l’auto medica da Varese. I sanitari, dopo aver constatato il decesso, hanno concluso l’intervento direttamente sul luogo dell’incidente.