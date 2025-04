Pellicini festeggia i dati Istat sulla crescita: “Politiche del governo decisive”

L’Istat ha diffuso i dati sul pil italiano nel primo trimestre con dati positivi. La crescita si attesta attorno allo 0,3%, un dato superiore a quello di Francia e Germania, che permette di ricavare un dato acquisito per il 2025 dello 0,4%.

«I dati diffusi dall’Istat, che attestano una crescita del Pil italiano più alta rispetto agli altri paesi europei, dimostrano, ancora una volta, quanto siano efficaci le politiche del governo Meloni, capace di investire in crescita in lavoro, crescita e sviluppo, con abbandono dello sterile assistenzialismo culminato nel recente passato con misure disastrose e costosissime come il reddito di cittadinanza. Gli italiani credono in un esecutivo e in una maggioranza parlamentare che hanno puntato sul ritorno ai valori concreti del lavoro e della produzione nazionale». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini.