Porta Mortara è troppo forte: Vikings Malnate sconfitti dalla capolista

Trasferta amara in terra novarese per i ragazzi della Serie C dei Vikings Malnate che, contro il capoclassifica Porta Mortara, subiscono la seconda sconfitta consecutiva in campionato. In un pomeriggio primaverile i malnatesi partono male nei primi due innings, complice una difesa molto fallosa. (foto Jimi Mariani)

I troppi errori non aiutano di certo il monte di lancio nel mantenere i Vikings in partita, tanto che si crea da subito un divario nel punteggio, allargandosi fino al 7-1 per i padroni di casa. Non basta nemmeno un ottimo Matteo Cristofoletti che rileva, dal 5° inning, il partente William Ania.

Zero punti subiti, appena una valida subita, ma non basta la sua prova di forza: in battuta le mazze malnatesi attuano lo sciopero bianco tanto che sul tabellone la sfilza di 0 è impressionante.

Il finale di 8-1 è un punteggio che non ammette repliche. Da sottolineare l’esordio in prima squadra di un altro giovane proveniente dalla formazione Under 15. Ad aver assaggiato il diamante dei “grandi” è Leonardo Mariani: lo rivedremo molto presto nuovamente, i tecnici malnatesi ne sono convinti.

Ci vediamo domenica 4 maggio ore 15.00 al Gurian Field per la riscossa dei Vikings: ospite un’altra formazione novarese, gli Athletics.