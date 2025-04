Pro Patria ripresa per due volte: la Pro Vercelli fa il 2-2 al 94′

Ennesimo boccone amaro da ingoiare in stagione per la Pro Patria.

Nel pericoloso “snodo salvezza” disputatosi nella terzultima partita della stagione allo stadio Piola di Vercelli, sempre più una vera e propria anteprima del probabile playout di maggio, la squadra di Busto Arsizio non commette il famigerato e fatale passo falso, ma riesce a compiere neanche i passi per il rilancio, fermandosi sul 2-2.

Passata in vantaggio per bene due volte nella ripresa, dopo un trepidante primo tempo da 0-0 vissuto con timore da parte di entrambe le squadre, grazie alle rete dei subentrati Pitou (una punizione perfetta al 68′) e Citterio al 84′, la Pro Patria viene riacciuffata altrettante volte “per i capelli” dai padroni di casa, prima, al 78′ con il solito Comi (al sedicesimo goal stagionale e in rete anche all’andata) e poi in piena zona cesarini, al penultimo minuto di gara su rigore causato un fallo di mano fischiato dal direttore di gara Vogliacco contro Cavalli sugli sviluppi di un corner. La decisione arbitrale per il contatto col braccio dentro l’area la lunetta ha fatto infuriare la Pro Patria, a tal punto che al triplice fischio il direttore sportivo Sandro Turotti è andato a parlare col direttore di gare nel cerchio di centrocampo e provare spiegare il punto di vista della squadra al fischietto di Bari.

Anche se il pareggio è un risultato comunque utile per vivere il weekend senza lo spettro della retrocessione diretta, il rigore trasformato al 94′ da Schenetto è sicuramente un pesante colpo psicologico da accusare dentro lo spogliatoio per l’ennesima vittoria sfuggita di mano, come all’andata, le due gare contro l’Atalanta e la rimonta subita a Novara (solo queste gare sono quasi 10 punti all’appello). Se “non perdere” era la priorità indispensabile, vincere per i biancoblu avrebbe significato portarsi a -3 dalla bianche casacche e giocare il doppio turno degli spareggi di maggio con quella che – fino al penultimo minuto della gara odierna – sarebbe stata un’importante prova di forza, anche per come stava maturando. Invece adesso il rischio è che il morale sia a favore dei piemontesi, squadra sì in crisi (anche dal punto di vista societario) ma che ha saputo dimostrare di poter riacciuffare le tigri bustocche anche nei momenti di maggiore difficoltà. Un segnale non da poco in ottica dei playout.

IL TABELLINO:

PRO VERCELLI-PRO PATRIA 2-2 (0-0)

Reti: 23′ st Pitou (PPA), 33′ st Comi (PVE), 40′ st Citterio (PPA), 48′ st rig. Schenetti (PVE)

Pro Vercelli (3-5-2): Franchi; Clemente, Sbraga (41′ st Marchetti), Anton; Pino (18′ st Contaldo), Rutigliano (27′ Siafa), Schenetti, Iezzi, Carosso; Coppola (27′ st Romairone), Comi. A disposizione: Rizzo, Cirillo, Burruano, La Rosa, Benacquista, Condello, Antolini, Zarrouki, Gaglioti, Niang, Serpe. Allenatore: Banchini.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Cavalli, Coccolo; Somma, Ferri, Mallamo (30′ st Nicco), Barlocco (49′ st Piran); Terrani (9′ st Pitou); Toci (30′ st Citterio), Beretta. A disposizione: Pratelli, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Renault, Vaglica, Rocco. Allenatore: Caniato.

Ammoniti: Somma (PPA), Pino (PVE), Pitou (PPA), Carosso (PVE), Beretta (PPA), Cavalli (PPA)

Arbitro: Vogliacco di Bari

Collaboratori: Renzullo di Torre del Greco e Zanotti+ di Padova

IV Ufficiale: Frazza di Schio