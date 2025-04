Simone Miele in gran forma: è secondo nella Coppa Valtellina

È una prima parte di stagione molto interessante quella di Simone Miele, uno dei rallysti più in vista del Varesotto che quest’anno prende parte al TIR (Trofeo Italia Rally), la competizione voluta da AciSport che dal 2024 ha sostituito il CIWRC e il successivo CIRA.

Nel weekend del 26-27 aprile Miele ha centrato il secondo posto nella Coppa Valtellina, prima prova del TIR Girone B, un risultato che segue una primavera sempre nelle posizioni di testa: il pilota di Olgiate Olona ha messo in fila un secondo posto nella Ronde Val Merula, un quarto al “Laghi” e un sesto al Rally della Marca valido per il Girone A del TIR. (foto Acisport)

In Valtellina Miele, affiancato da Luca Beltrame sulla Skoda Fabia Rally2, è stato superato solo dal comasco Alessandro Re che si è aggiudicato la gara con 14″7 di margine con quattro prove vinte sulle nove in programma. Miele e Beltrame hanno vinto due prove speciali, la PS 2 (“Montagna”) e la PS 6 (“Castello”) e sono riusciti a respingere l’accoppiata Bracchi-Mauri, terzi ad appena 2″2 dal binomio della DreamOne Racing.

Le Skoda Fabia hanno monopolizzato l’ordine di arrivo ottenendo i primi sette posti; ottava la Peugeot 208 Rally 4 di Moreno Cambiaghi e della navigatrice varesina Giulia Paganoni che hanno vinto la propria classe. Tornando alla famiglia Miele vanno registrati l’11a posizione di Sara Micheletti, compagna di Simone (in coppia con il luinese Roberto Mometti) e la 26a piazza di papà Mauro Miele (con Stefano Tiraboschi) tornato al volante della vecchia e amata Bmw M3 di classe A8.