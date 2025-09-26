Chiesti tre anni per il sindaco di Chiesa Valmalenco per la frana del 2020 che uccise turisti di Comabbio e Besnate
Fra le vittime anche la piccola Alabama che viveva a Besnate e il giorno della tragedia, il 12 agosto 2020, compiva dieci anni. Il procedimento è con rito abbreviato
Tre anni di reclusione per l’attuale sindaco di Chiesa in Valmalenco, altrettanti per il responsabile dell’Ufficio lavori pubblici dell’Unione dei Comuni della Valmalenco. Due anni e sei mesi, invece, la pena richiesta per i primi cittadini predecessori alla guida del Comune valtellinese nei tre mandati precedenti: è quanto richiesto giovedì dal pubblico ministero al termine della requisitoria nel processo in corso a Sondrio per la tragedia di Chiareggio.
Il 12 agosto 2020, una colata di acqua, fango e detriti – oltre 17mila metri cubi – si abbatté improvvisamente lungo il torrente Nevasco, travolgendo la strada comunale che conduce alla frazione turistica di Chiareggio. In quel momento stava transitando una Dacia Sandero con a bordo quattro persone.
Per tre di loro non ci fu scampo: Gianluca Pasqualone, 45 anni, la compagna Silvia Brocca, 41 (nella foto), e la piccola Alabama Guizzardi, che quel giorno festeggiava il suo decimo compleanno. Originari di Comabbio, in provincia di Varese, i due adulti erano frequentatori abituali della zona. Alabama viveva invece a Besnate e si trovava in vacanza con la famiglia. A salvarsi fu soltanto il figlio della coppia Pasqualone-Brocca, che riportò gravissime ferite e rimase in ospedale per 77 giorni prima di riprendersi.
Secondo la Procura, gli imputati devono rispondere di omicidio colposo e lesioni personali per non aver dato piena attuazione al piano di assetto idrogeologico approvato dal Comune già nel 2001 e per non aver rispettato quanto previsto dal Codice ambientale. Spetterà ora al giudice decidere. Il procedimento è con rito abbreviato e quanto richiesto beneficia già della deflazione di un terzo della pena, in caso di condanna.
LA TRAGEDIA – Lacrime e preghiere, Comabbio si sveglia nel dolore dei suoi tre morti
