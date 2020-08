A Besnate lutto cittadino per l’ultimo saluto alla piccola Alabama

Tutta Besnate si fermerà oggi pomeriggio per l’ultimo doloroso saluto alla piccola Alabama Guizzardi, la bambina di 10 anni morta nella frana di Chiesa in Valmalenco.

L’Amministrazione comunale nel giorno del funerale ha decretato il lutto cittadino, facendosi interprete del sentimento dell’intera comunità, rimasta profondamente colpita da questa tragedia.

Nel pomeriggio, fino alla conclusione della cerimonia funebre – che si terrà alle 15 nella chiesa parrocchiale – le bandiere a mezz’asta in tutte gli edifici pubblici e le serrande abbassate di locali e negozi saranno il segno visibile e del cordoglio di tutta Besnate. “Tutti i cittadini – si legge nell’ordinanza pubblicata ieri – sono invitati ad esprimere, in forma autonoma, il proprio cordoglio osservando un minuto di silenzio durante le esequie, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 16, stringendosi intorno al dolore dei genitori, dei nonni e della famiglia tutta”.

Si attende una grande partecipazione per il funerale e il Comune, insieme alla parrocchia, ha predisposto tutte le misure per garantire che tutto si svolga nel modo più ordinato e sicuro. «Gli ingressi in chiesa sono contingentati per le norme anti Covid – spiega il sindaco Giovanni Corbo – Potranno entrare in chiesa solo un’ottantina di persone, e per questo sono stati predisposti nello spazio esterno alla chiesta gazebo ed amplificatori per permettere a tutti di essere presenti e seguire le esequie».

L’Amministrazione comunale invita tutti a rispettare tutte le norme vigenti in materia di emergenza sanitaria ed in particolare il rispetto del distanziamento sociale e delle misure igieniche e di protezione personale.

Sono previste anche modifiche alla viabilità.

Dalle 14 alle 17 e comunque fino a 30 minuti dopo il termine della cerimonia funebre è sospesa la circolazione per tutti i veicoli sulla via Matteotti dal civico 8 sino al centro paese con accesso consentito ai soli residenti, ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia autorizzati per motivi di servizio.

E’ inoltre sospesa la circolazione per tutti i veicoli sulla via A. Rosa dall’intersezione con la via San Gaetano ed è istituito il doppio senso di circolazione su tutto il Vicolo Chiossetto per i mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

