Il messaggio del sindaco di Comabbio per le vittime della frana

Anche il sindaco di Comabbio Marina Paola Rovelli con una lettera si stringe a nome di tutti gli abitanti del paese intorno a chi più soffre per la tragica scomparsa di Alabama, Silvia e Gianluca: le tre vittime travolte dalla frana di mercoledì in Valtellina.

«In altro momento – ha poi aggiunto il sindaco – potremo affrontare le tematiche del dissesto idrogeologico che coinvolge tutta l’Italia e la questione delle responsabilità, ma ora invito tutti al rispetto del dolore».

Comabbio, 13 agosto 2020.

La frana di ieri a Chiesa di Valmalenco ha trasformato un momento di gioia in una tragedia inenarrabile, una breve vacanza si è trasformata in un dramma fatale. Nessuna parola può in questo momento raccontare il dolore e la disperazione di genitori, fratelli, parenti e amici coinvolti per la perdita degli affetti più cari. E’ questo il momento del rispetto, della vicinanza silenziosa, del raccoglimento intorno a coloro che devono affrontare il domani senza avere accanto chi amano dal profondo. Il loro futuro e il nostro, segnati per sempre, devono poter essere ricostruiti senza invasioni o pressioni, protetti anche nella loro stessa sofferenza, e insieme a tutta la comunità possono, con calma e tempo ridisegnare un progetto di vita. Un filo sottile lega le nostre vite a quelle degli altri, e il mondo quotidianamente ci mette alla prova nell’affrontare ciò che ci accade, ciò che da soli o insieme agli altri dobbiamo affrontare. Questo filo può essere la rete di salvataggio per coloro che vivono i momenti più terribili della loro esistenza. Io Sindaco e madre, tutta l’Amministrazione e tutti i cittadini addolorati e affranti ci stringiamo a coloro che in questo momento soffrono per le vite spezzate di Alabama, Silvia e Gianluca.

Il Sindaco D.ssa Marina Paola Rovelli.