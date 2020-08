Domenica i funerali della piccola Alabama

Domenica alle 15 sarà il momento dell’addio per la piccola Alabama Guizzardi la bimba morta mercoledì sera a Chiesa in Valmalenco fra rocce e fango della colata scesa dalla montagna che ha travolto l’auto sulla quale stava viaggiando assieme all’amico di 5 anni figlio di una coppia di amici di famiglia anche loro morti nella tragedia, i coniugi Gianluca Pasqualone e Silvia Brocca.

La cerimonia funebre è stata già programmata ma il via libera definitivo verrà dato solo in seguito all’esame autoptico, previsto per sabato, Ferragosto.

Non ancora definiti luogo e data dei funerali dei coniugi.

Nel frattempo le speranze delle due comunità di Besnate – dove la bambina frequentava la vita del paese originario dei genitori – e di Comabbio pregano per il bimbo di 5 anni le cui condizioni restano gravi ma in miglioramento: rimane in prognosi riservata al papa Giovanni XXIII di Bergamo. «Tutta la comunità sta pregando per lui», conferma il parroco di Comabbio Enrico Carulli.