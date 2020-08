Frana a Chiesa in Valmalenco, tre morti

Una frana ha causato tre morti in Valtellina. (immagine di repertorio)

È successo intorno alle 18 di mercoledì 12 agosto in località Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco dove un’auto è stata travolta dal fango.

I vigili del fuoco hanno estratto dalla vettura i corpi senza vita di tre persone, due adulti e una bambina. Soccorso anche un bambino di 5 anni, quarto occupante del mezzo, trasportato in elicottero a Bergamo in ospedale in codice rosso.

Nell’area, poco prima della frana, si era abbattuto un forte temporale.

(seguono aggiornamenti)