Fiori, palloncini e dolci canzoni per l’ultimo grande abbraccio ad Alabama

Due comunità ferite dal dolore, ancora incredule per una disgrazia che ha strappato alla vita una bambina di soli 10 anni, bella, felice e sorridente. In tanti si sono stretti oggi pomeriggio alla mamma, al papà e al fratello della piccola Alabama Rizzardi nella chiesa di Besnate, la più giovane delle tre vittime della frana di Chiesa in Valmalenco.

Una cerimonia sobria, piena di dolore e insieme di dolcezza, accompagnata dai canti del coro e dal suono della chitarra e dalle parole di speranza del parroco, che ha invitato tutti a pensare ad Alabama presente e libera “viva, ancora più di prima, lontana dal nostro sguardo terreno ma non da quello del cuore”. «Parole – ha detto – che possono sembrare stonate, ma che sono l’unica risposta che può riempire il cuore e dare un senso e una consolazione in questo momento di strazio».

Durante la messa sono stati ricordati anche Silvia Brocca e Gianluca Pasqualone, sulla cui auto travolta dal fango e dalle rocce viaggiava Alabama, e il piccolo Leo, il loro bambino che ancora lotta per la vita in ospedale.

Alla fine della messa tanti ricordi commossi, quelli dell’allenatore di Alabama, quelli del sindaco di Comabbio Paola Rovelli e poi le parole piene d’amore della lettera che mamma Paola e papà Gilberto hanno scritto alla loro bambina: «Eri bella da morire, forte come una roccia e solo una montagna ha potuto fermarti. Averti è stato un onore grande, eri così speciale che che forse Dio aveva altri progetti per te, più grandi.Ora corri libera e felice».

Sulla piazza, ad aspettare la piccola bara bianca tanti bambini e ragazzi che hanno salutato Alabama con un grande ciao e il lancio di decine di palloncini bianchi e azzurri. In sottofondo le note dolcissime della canzone “Occhi” di Zucchero Forniaciari. “Come sei bella, tu scendi da una stella…”