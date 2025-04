Softball, la Inox team Saronno batte Castelfranco e sale al secondo posto

Contro le Thunders & Dragons di Castelfranco Veneto la Inox Team ha sfoderato un’altra prestazione d’alto livello. La squadra saronnese di softball fortifica la seconda posizione nel Campionato di Serie A1, ed è in piena corsa per la qualificazione alla final four di Coppa Italia.

Venerdì pomeriggio al “De Sanctis” si è giocato un doppio match dai due volti, dove ancora una volta la differenza l’hanno fatta le giocatrici più rappresentative della squadra di casa, autrici di ben 6 home run (3 Saviola, 2 Bartoli, 1 De Luca).

Prima vittoria per l’allenatore Leonel Abreu, che sostituiva lo squalificato Willy Pino.

GARA 1: Christina Toniolo ottiene la quinta vittoria di fila in stagione, la lanciatrice nero azzurra concede poco fino al 3° inning quando le giocatrici di Castelfranco riescono con regolarità a conquistare basi ed essere precise sul piatto.

Nella parte alta arrivano un doppio di Ham, sostituita poi per la corsa, un singolo di Gamba che fa correre la subentrata Simoni e Zumerle a punto. Mihara batte un altro doppio a sinistra, che spinge Gamba e Soma a casa base. Saronno è sotto per 4-0.

La Inox Team rientra subito nel match. Saviola e Rotondo occupano prima e terza base. Neely Peterson continua ad essere prolifica in attacco, un suo doppio al centro svuota le basi. Subito dopo Anita Bartoli di potenza segna il primo fuoricampo di giornata e riporta in parità il punteggio l’incontro (4-4).

Nel gioco successivo arrivano due singoli per le giovani Mirta Anselmi ed Alessia Rui. Nel 5° inning la Inox Team sembra dare la sferzata finale. La ceca Barbora Saviola scaglia la palla oltre la recinzione (5-4), Sara Cianfriglia batte un singolo, Sara De Luca mette le cose in chiaro e colpisce un home run da due punti è 8-4.

L’incontro sembra essere chiuso? Non ancora! Perché nel penultimo gioco le Thunders Dragons accorciano nuovamente il punteggio.

Ancora Mihara e Sbrissa girano le basi e riescono a diminuire lo score. La partita si chiude nella parte alta dell’inning conclusivo, durante il quale la difesa di casa è attenta ed elimina velocemente i primi tre battitori veneti, per l’8-6 finale

GARA 2: Consueta staffetta per la Inox Team, in pedana entra la statunitense Taylor Caudill che ottiene la sua quarta vittoria su quattro apparizioni.

La gara si sblocca nel 2° inning. Lavora bene la parte bassa del line-up di casa, De Luca che in precedenza era stata autrice di un doppio viene spinta a punto, prima da un singolo di Mirta Anselmi, poi dal sacrificio di Vittoria Nardini che fa correre le prime due in seconda e terza base. E’ tutto laziale questo punto, Milena Ouly Pouye fa correre De Luca per l’1-0.

Nel 3° Saronno ottiene altri due fuori campo ci pensa prima l’est europea Saviola, poi Bartoli che trascina Peterson, che in precedenza aveva battuto un singolo a sinistra. E’ 4-0.

Nel gioco successivo Saviola ottiene un altro fuoricampo da due punti, vista la presenza in campo di Pouye. (6-0)

Castelfranco cambia il lanciatore sostituendo Mihara con Zumerle.

La seconda gara si chiude nel 5° inning, quando un profondo doppio di una inspirata Mirta Anselmi, fa segnare il 7-0 finale ancora Sara De Luca, autrice in precedenza di un altro doppio.

Taylor Caudill chiude con 6 strike out e 0,89 ERA.

La Inox Team Saronno Softball si siede sulla seconda piazza del Campionato e non molla!