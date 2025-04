Teatro e calcio si uniscono a Busto Arsizio con “Cultura e Sport al Servizio dei Giovani”

Il comitato provinciale di Fita Varese (Federazione Italiana Teatro Amatori) organizza la prima edizione della rassegna teatrale “Cultura e Sport al Servizio dei Giovani”, un’iniziativa che unisce il mondo dello sport e quello del teatro, valorizzando i giovani e il volontariato. L’evento si articolerà in tre serate, in programma il 3, 10 e 17 maggio 2025, alle ore 21.00, presso il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio.

La rassegna rappresenta anche un’importante occasione di festa: si celebrerà infatti il 70° anniversario della società calcistica ARDOR, realtà storica del territorio. Durante le tre serate, saranno premiati alcuni volontari che, nel corso dei decenni, si sono distinti per il loro impegno e dedizione.

L’ingresso agli spettacoli è previsto con offerta minima di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi, e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Il cartellone propone tre spettacoli di grande richiamo:

3 maggio : la Filodrammatica Paolo Ferrari porterà in scena la brillante commedia “Pompieri in tacchi a spillo”;

10 maggio : sarà la volta de Il Laboratorio delle Idee con “Io, te… o lui”, uno spettacolo quasi musicale;

17 maggio: chiuderà la rassegna la Compagnia Teatrale La Marmotta con il classico “Il berretto a sonagli”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Busto Arsizio e dal Comitato Regionale Fita Lombardia.

Per partecipare è consigliata la prenotazione scrivendo a presidente.fitavarese@gmail.com.

Una manifestazione aperta a tutti, all’insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà: non resta che prenotare e vivere insieme tre serate speciali.