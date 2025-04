Torna il sorriso agli Skorpions: Pirates sconfitti 38-14

(foto Cinzia Roganti)

Dopo la sconfitta di Ferrara gli Skorpions Varese rialzano subito la testa e tornano al successo grazie al 38-14 rifilato a domicilio ai Pirates. In Liguria i ragazzi di coach Billy Volek partono forte, mettono subito un buon vantaggio e gestiscono le ambizioni di recupero dei padroni di casa per migliorare il record stagionale, che ora è di 3 vittorie e 4 sconfitte.

LA CRONACA

Primo quarto utile per mettere subito la testa avanti per gli Skorpions, che sfruttano per due volte l’asse McClure-Volonnino per mettere a segno due touchdown e piazzare un 14-0 importante. Il secondo quarto si apre con il td su corsa di Querzola che accorcia le distanze ma McClure reagisce da campione e manda in meta prima Tovaglieri e poi ancora Volonnino per il 28-7 con cui si va all’intervallo.

Ad aprire la seconda parte di gara è il touchdown su corsa di Gaspari, seguito da field goal vincente di Granelli che issa il vantaggio varesino fino al 38-7. Nell’ultimo quarto la reazione ligure porta alla corsa vincente di Fiammenghi che fissa il risultato finale sul 38-14 per gli Skorpions.

Dopo la settimana di pausa per Pasqua, il campionato della Italian Football League tornerà per la Week 10 sabato 26 e domenica 27 aprile ma gli Skorpions avranno una settimana in più di pausa e si rivedranno in campo sabato 3 maggio per la Week 11 quando ospiteranno i Giaguari Torino.