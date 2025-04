Truffa del rimborso sanitario: Il Ministero della Salute mette in guardia su email false

Il Ministero della Salute mette in guardia su una nuova truffa.

La frode viene attuata con una email con oggetto “rimborso disponibile”. Il testo riporta il logo del Ministero e segnala un rimborso per un pagamento in eccesso.

Si legge:

A seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Di conseguenza, ti spetta un rimborso pari a 234,40 EUR! Ti invitiamo a richiedere il rimborso al più presto. Trascorso un certo periodo di tempo, potresti perdere il diritto alla restituzione dell’importo. Per consentirci di elaborare correttamente il rimborso, ti chiediamo di fornire i dati necessari. Questo ci permettera’ di trasferire la somma direttamente sul tuo conto bancario in modo sicuro e rapido. Nota: Tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Richiedi ora il rimborso Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale del Ministero della Salute.

Il Ministero mette in guardia: Non si tratta di comunicazioni ufficiali. Vi invitiamo a non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio. Il Ministero della Salute ha già segnalato il caso ai Carabinieri NAS.