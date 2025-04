Una Festa della Liberazione “silenziosa” a Cassano Magnago

L’Amministrazione Comunale di Cassano Magnago informa la cittadinanza che le celebrazioni previste per il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, si svolgeranno in forma “silenziosa”, senza l’accompagnamento della banda musicale.

Questa decisione è stata presa in segno di rispetto e profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, figura di riferimento spirituale per i fedeli di tutto il mondo e molto stimata anche da milioni di cittadini non cattolici.

La commemorazione avrà luogo regolarmente secondo il programma istituzionale, ma in una cornice sobria e raccolta, nel pieno rispetto del lutto che stiamo vivendo.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare con lo stesso senso di unità, memoria e rispetto che caratterizza da sempre questa giornata, simbolo di libertà e democrazia.