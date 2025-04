Varesèsolidale celebra la sua decima edizione e la cena si sposta da san Vittore alla Brunella

Torna per la sua decima edizione “Aggiungi un pAsto a tavola” l’evento solidale promosso da Varesèsolidale, la rete di realtà del privato e del terzo settore che opera sul territorio varesino per offrire supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà, e in particolare a chi fatica a mettere insieme un pasto.

E cambia un po’ di carte in tavola: per esempio, la cena non sarà più sul sagrato di san Vittore, ma alla chiesa di sant’Antonio dalla Brunella. Resterà invece durante il giorno l’esposizione delle realtà associative in corso Matteotti, e si aggiungerà la mattina del sabato anche un convegno per approfondire queste realtà, previsto per le 10 in salone Estense.

«Innanzitutto, l’evento si aprirà con un momento di riflessione – spiega don Matteo Rivolta, responsabile della Caritas decanale – che si terrà alle 10 in Salone Estense. La Cattedra della Carità sarà un momento di riflessione sul tema della “Grave Emarginazione”. Saranno tre ospiti di rilievo a guidare il dibattito: Christian Di Domenico, Ivo Lizzola e Stefano Bonometti, che aiuteranno il pubblico a rispondere alla domanda: “Come si diventa poveri?” e a individuare possibili azioni di prevenzione e reinserimento sociale».

Ma non sarà solo quella la novità per il decimo anno: cambia anche infatti la sede della cena, che si sposta dal tendone allestito davanti al sagrato di san Vittore all’interno della chiesa di sant’Antonio alla Brunella.

«La scelta della Brunella è logistica, per evitare a tutti costi aggiuntivi, come il tendone – Ha spiegato l’assessore ai servizi sociali del comune Roberto Molinari – E dobbiamo ringraziare la Chiesa Varesina che ha dato la disponibilità della Brunella. Un luogo ampio e pratico, ma che ha anche valore anche simbolico, perchè dopo chiusura della mensa delle suore di via Luini i pasti per chi non può vengono serviti proprio alla Brunella, sia a pranzo che a cena».

Cambia un po’ pelle per il suo decimo compleanno questo appuntamento di grande rilevanza, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche legate al disagio economico e sociale, nonché a raccogliere fondi per le istituzioni che distribuiscono pasti e aiuti alimentari ai più bisognosi.

«È importante ribadire, nel decimo anno di questa manifestazione, che vogliamo che questo evento continui, e che stimoli la creatività e la fantasia nel cercare nuove soluzioni a questo grave problema – Ha sottolineato monsignor Gabriele Gioia, prevosto di Varese – C’è l’evento, molto seguito, ma dietro all’evento ci sono le persone, e le realtà associative: e la chiesa di Varese non si tira indietro».

Il programma della giornata

In contemporanea, dalle 10:00 alle 14:00, le associazioni aderenti a Varesèsolidale saranno presenti con i loro stand informativi lungo Corso Matteotti, per raccontare le proprie attività e coinvolgere la cittadinanza.

La giornata si concluderà con la tradizionale cena solidale alle ore 20:00 presso la Chiesa della Brunella, organizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Professionale Alberghiero De Filippi, dei Monelli della Motta e degli Alpini. L’evento sarà animato da Max Laudadio, volto noto e affezionato sostenitore dell’iniziativa.

Torna la “Lotteria di Varese”

L’evento ha il sostegno del Comune di Varese, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e del Consorzio Centro Commerciale Le Corti, che insieme contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa.

Fiore all’occhiello della manifestazione è la Lotteria di Varese, resa possibile dalla generosità di numerosi imprenditori e commercianti locali. L’estrazione dei premi si terrà il 20 settembre alle 17, nell’ambito della Fiera di Varese.

L’intero ricavato della cena e della lotteria verrà devoluto a quattro istituzioni che operano a sostegno delle persone in difficoltà nella città di Varese: Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana ed Emporio Solidale.

I premi della lotteria Varesesolidale 2025: in mostra alle corti, estratti alla Fiera di Varese

Di seguito la lista dei premi in palio nella lotteria: sono tutti visionabili al piano -2 del centro commerciale Le Corti di Varese. Estrazione Sabato 20 Settembre 2025 ore 17.00 Fiera di Varese – Piazzale Roma – Schiranna – Varese

Le realtà che hanno offerto i premi:

Delphina, Max Laudadio, Lavit &Friends – Art Gallery, Varese in maglia, ACI Vallelunga, TD GROUP, Dorsi Parrucchieri – Brunella, Ristorante Movida, Villa Varese, Trattoria Maran, Bottegone della Lana – Gavirate, Ristorante al Posto Giusto – Varese, Ristorante così com’è, Calza In -Intimo, Nicora Garden, Il Basket Siamo Noi, Pasticceria Colombo – Barasso, Farmacia Bombardelli, Matibba srl, Il Filo di Vale, Il Girasole Centro estetico

I Premi