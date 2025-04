Vittorie per Caronnese, Pavia e Solbiatese: la lotta per il primo posto prosegue

Vittorie di misura, ma tre punti importanti per credere ancora nel primo posto del Girone A di Eccellenza. La Caronnese passa 1-0 a Sedriano con il gol di Colombo e sale a quota 70 punti, pari merito con il Pavia che sfrutta la rete dopo 1’ a Ispra per continuare a condividere la vetta. Non perde terreno – e speranze – la Solbiatese che resta a un punto di distacco grazie al successo 2-1 sul campo della Lentatese.

In zona playoff vince la Rhodense, 2-1 al “Mari” sul Legnano, mentre il Mariano pareggia 1-1 contro l’Ardor Lazate. Sconfitta dolorosa per la Vergiatese che cade 2-1 sul campo della Base 96 e ancora non può festeggiare la salvezza.

Basta invece lo 0-0 contro il Casteggio alla Sestese per confermare la categoria, mentre il Cinisello fa un passo deciso grazie al 3-0 sul Robbio.

Nel posticipo di lunedì sera, il Meda tiene vive le speranze playout battendo 2-1 l’Fbc Saronno.