Auto ribaltata alla Folla di Malnate, traffico bloccato

Traffico bloccato alla Folla di Malnate nel pomeriggio di venerdì 2 maggio. Un’auto, per motivi ancora da verificare, si è ribaltata verso le ore 16.15 creando forti rallentamenti alla viabilità.

L’incidente è avvenuto sulla strada che dallo svincolo di viale Belforte porta alla rotonda della Folla, in prossimità della stessa. Il traffico risulta rallentato sia da Varese in direzione Malnate, sia sulla Sp3 in direzione Varese.

Nel ribaltamento è rimasto ferito un uomo di 44 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Varese. A supporto anche una squadra dei vigili del fuoco di Varese. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.