Calcio e solidarietà a Castellanza a sostegno delle pazienti oncologiche

Un calcio ad un pallone per sensibilizzare, attraverso lo sport più popolare in Italia, la prevenzione contro il cancro. Per #Dargliuncalcio. Dopo aver finanziato nel 2024 il progetto Dance 4 Oncology, per le pazienti in chemioterapia, promosso dall’equipe di Oncologia Humanitas Mater Domini di Castellanza, domenica scorsa l’associazione Fabbrica 55 di Rho è tornata sui campi dell’US Vighignolo con la giornata dedicata alla prevenzione.

Il professor Giovambattista Rodà, direttore Humanitas, ha incontrato gli atleti del settore giovanile per spiegare loro quali sono gli stili da seguire per una vita sana. Non un incontro scientifico, ma un momento informale dove chiacchiere sulle cause e potenziali rischi e spiegare anche quanto sia necessario sostenere chi sta attraversando un momento difficile. Durante la giornata c’è stata anche la vendita di fiori delle volontarie dell’associazione Fabbrica55 e un torneo di calcio over 50. «Nulla di agonistico ma un momento per le famiglie dove i senior si sono sfidati a sostegno di un nuovo progetto per i pazienti oncologici – sottolinea Abele Carnovali promotore della manifestazione – Non occorrono grandi gesta, doniamo per regalare un sorriso a chi sta attraversando un periodo difficile. Questa sesta edizione della Coppa cup è anche questo, il nostro ringraziamento, oltre all’equipe medica, va al Presidente Riccardo Tarquinio e ai dirigenti dell’U.S. Vighignolo che, mettendo a disposizione la struttura, insieme alla possibilità di unirci alla loro festa delle Contrade, hanno permesso di realizzare la giornata». Tra le squadre in gara, oltre a quella degli organizzatori, anche il Milan Club di Settimo, il club Pisani Atalanta e il Grande Calcio Vighi. Sfide amatoriali con la voglia di stare insieme, per contribuire tutti ad un fine comune: raccogliere fondi da destinare a chi quotidianamente si occupa del day-hospital oncologico, delle persone fragili che affrontano la malattia e ripongono nella medicina la speranza di vita. Chi volesse contribuire può fare una donazione all’Iban IT86Z0306909606100000403628 causale: in favore della raccolta pro Humanitas Mater Domini.