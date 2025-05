Conclave, secondo giorno di scrutini: ecco che cosa succede oggi

Il primo giorno di Conclave si è chiuso senza l’elezione del nuovo Pontefice. Nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio, alle ore 21, l’esito della votazione ha infatti confermato l’esito negativo del primo scrutinio.

I 133 cardinali elettori, riuniti nella Cappella Sistina, non hanno raggiunto l’intesa necessaria per indicare il successore di Pietro. Un esito che, pur generando momenti di attesa e incertezza — soprattutto per il ritardo di oltre due ore rispetto al previsto che aveva alimentato voci su un possibile esito positivo — non sorprende, poiché nella storia mai un Papa è stato eletto al primo scrutinio.

Le operazioni riprendono oggi con un fitto programma che prevede nuove votazioni sia nella mattinata sia nel pomeriggio. Secondo le disposizioni, saranno due le fumate previste nella giornata odierna: una a fine mattinata e una in serata.

Nel dettaglio, il programma dei lavori prevede che i cardinali si ritrovino già prima delle ore 8 presso il Palazzo Apostolico, dove celebreranno la Messa e le Lodi nella Cappella Paolina. Alle 9:15 è previsto l’ingresso in Cappella Sistina per la recita dell’Ora Media e per dare avvio alle prime due votazioni del giorno. Terminati gli scrutini mattutini, i porporati faranno ritorno a Casa Santa Marta per il pranzo, attorno alle ore 12:30.

Nel pomeriggio, alle ore 15:45, il trasferimento verso il Palazzo Apostolico segnerà l’inizio della sessione pomeridiana. Alle 16:30, i cardinali si ritireranno nuovamente in Sistina per procedere con ulteriori due votazioni. Al termine di queste, intorno alle ore 19:30, la preghiera dei Vespri concluderà la giornata di lavori, salvo imprevisti che potrebbero modificare la tabella di marcia.

Come già accaduto ieri, anche oggi la possibilità di fumate bianche o nere scandirà l’attesa dei fedeli. In mattinata, il segnale visivo, la tanto attesa “fumata”, potrà arrivare intorno alle 10:30, in caso di immediata elezione del nuovo Pontefice, o successivamente alle 12:00, qualora si rendano necessari ulteriori passaggi. Analogo il quadro del pomeriggio, con possibili fumate alle 17:30 — se il Papa fosse eletto al primo scrutinio pomeridiano — o alle 19:00, dopo il secondo voto del pomeriggio.