Iniziato il Conclave, la prima fumata è nera

È una fumata nera il risultato del primo scrutinio del Conclave. Poco prima delle 21.00, dal comignolo sul tetto della Cappella Sistina è iniziato a uscire fumo scuro: niente di fatto, quindi, per il nuovo Papa.

Il Conclave è ufficialmente cominciato nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio alle 16:30, quando i 133 cardinali elettori, in rappresentanza di 70 Paesi, si sono riuniti per la prima votazione. Secondo il protocollo, i cardinali continueranno a votare fino a un massimo di quattro volte al giorno, per tre giorni consecutivi, seguiti da una pausa. Dopo di che, si proseguirà con altre votazioni. La segretezza che avvolge l’intero processo è garantita dalla costituzione apostolica “Universi Dominici Gregis” di Papa Giovanni Paolo II, modificata nel 2013 da Papa Benedetto XVI.

Tra i papabili, i nomi più discussi sono quelli del Segretario di Stato Pietro Parolin, del patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa e di Luis Antonio Tagle. Nonostante la fumata nera di oggi, i cardinali sono pronti a proseguire il processo elettorale, con la speranza di arrivare a una scelta definitiva nei prossimi giorni.