Resa nota la data del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco: al via il 7 maggio

È stata resa pubblica la data del Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. Ad anticiparlo, è stata l’agenzia di stampa Reuters, seguita poi dalla notizia ufficiale dagli organi di stampa del Vaticano.

Il Conclave inizierà il prossimo 7 maggio: a deciderlo, i circa 180 cardinali presenti (poco più di un centinaio gli elettori) riuniti nella quinta Congregazione generale in Vaticano. L’annuncio segna ufficialmente l’apertura di una fase decisiva per la Chiesa cattolica, che si prepara a scegliere il nuovo Pontefice.

COME FUNZIONA IL CONCLAVE

Il Conclave è l’assemblea riservata dei cardinali della Chiesa cattolica chiamata a eleggere il nuovo Papa. Viene convocato dopo la morte o le dimissioni del Pontefice. A partecipare sono solo i cardinali che, alla data della sede vacante, non abbiano compiuto 80 anni.

Le operazioni si svolgono nella Cappella Sistina, in Vaticano, in condizioni di totale isolamento dal mondo esterno per garantire la massima riservatezza.

L’elezione avviene tramite scrutinio segreto: ogni giorno si tengono due votazioni al mattino e due al pomeriggio. Per l’elezione è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi. Dopo ogni votazione, le schede vengono bruciate. Se non è stato eletto il nuovo Papa, dal camino della Sistina si leva fumo nero; se invece l’elezione è avvenuta, il fumo è bianco.

Una volta eletto, il nuovo Pontefice accetta ufficialmente l’incarico, sceglie il suo nome e viene annunciato al mondo con la tradizionale formula “Habemus Papam!“.