Furto in una palazzina di Viale Borri a Varese: trovate tracce di sangue

Furto nelle prime ore di questa mattina in una palazzina di Viale Borri, all’altezza del civico 170 a Varese. Ignoti si sono introdotti in un appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari.

L’edificio è una ex villa dei primi del Novecento, oggi trasformata in un mini condominio con alcuni piccoli appartamenti. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto sono arrivati la polizia e gli esperti della scientifica, rimasti al lavoro per tutta la mattinata.

Durante i rilievi sono state trovate tracce di sangue, probabilmente lasciate dal ladro durante l’effrazione. Non risultano persone ferite e non è ancora chiaro cosa sia stato portato via.

Secondo le prime voci raccolte tra i vicini, potrebbe trattarsi di uno dei numerosi piccoli furti che stanno colpendo la zona nelle ultime settimane, messi a segno più da ladri non professionisti. Si tratta comunque di ipotesi non confermate: le indagini della polizia sono ancora in corso e al momento non è stata fornita alcuna dichiarazione ufficiale.