Inaugurata a Samarate la nuova ambulanza della Croce Rossa di Gallarate

Sabato 11 maggio é stata inaugurata a Samarate la nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, destinata a entrare in servizio nel circuito del 118, rafforzando così la rete di emergenza sanitaria del territorio.

Alla cerimonia, tenutasi in Piazza Italia, è intervenuto Lorenzo Canziani, presidente del Comitato CRI di Gallarate, originario proprio di Samarate: «Siamo felici di essere qui oggi perché questa inaugurazione rappresenta una concreta testimonianza del principio di umanità che guida ogni azione della Croce Rossa Italiana. È un’occasione per rafforzare il legame con il territorio e mostrare in modo tangibile la nostra presenza attiva».

Il sindaco Alessandro Ferrazzi ha espresso riconoscenza per la scelta della di inaugurare il nuovo mezzo proprio in città: «La prevenzione è fondamentale”» Ferrazzi ha sottolineato l’offerta sanitaria locale di questo fine settimana che include un punto dedicato alla prevenzione senologica nell’atrio del Municipio, in aggiunta al presidio per la prevenzione cardiaca già attivo in piazza.

Don Nicola, parroco di Samarate, ha impartito la benedizione al nuovo mezzo di soccorso, ricordando il valore profondo del gesto: «Benedire significa dire bene. È importante riconoscere il bene in coloro che donano il proprio tempo per aiutare gli altri. Questo è un momento religioso, ma anche profondamente umano e condivisibile da tutti, credenti e non».

L’inaugurazione si inserisce in un fine settimana ricco di iniziative promosse dalla Croce Rossa. Sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 19, i volontari saranno presenti in piazza a Samarate con un punto informativo, screening sanitari gratuiti e uno stand dove sarà possibile gustare riso e fragole, un omaggio alla salute e alla buona cucina, con tanto di ricetta da portare a casa.

Un evento che unisce prevenzione, solidarietà e comunità, sottolineando ancora una volta il ruolo centrale della Croce Rossa Italiana nel sostegno alla salute pubblica e alla coesione sociale.