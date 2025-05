Incidente stradale nel Luganese, morto un uomo di 51 anni

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 5 maggio alle ore 18 a Carabbia, nel Luganese. Un uomo di 51 anni, residente nella regione, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto in via Arbostora, mentre procedeva in direzione di Carona.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un malore. L’auto ha dapprima urtato un palo della luce sul lato destro della carreggiata, per poi precipitare in una scarpata per circa sei metri e schiantarsi contro un albero.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia cantonale, affiancata dalla Polizia comunale di Paradiso e della Città di Lugano, i pompieri e i soccorritori della Croce Verde. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Per offrire supporto alle persone coinvolte e ai testimoni, è stato attivato anche il Care Team, il servizio di assistenza psicologica. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente.