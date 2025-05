La Varesina saluta tifosi e giocatori dando appuntamento alla prossima stagione

La Varesina domenica 4 maggio ha concluso la stagione con un pareggio per 1-1. Un risultato ininfluente ai fini della classifica, poiché le Fenici erano già certe di essere fuori dai playoff, a margine della sconfitta al penultimo turno con la Nuova Sondrio. In coda all’ultima giornata la società rossoblù ha voluto tirare le somme con un messaggio sui propri canali social, con il quale, a nome della famiglia Di Caro, della società e della direzione sportiva, viene ringraziata tutta la squadra per aver sudato la maglia ogni partita e per l’impegno e i sacrifici profusi per tutta la stagione. Il ringraziamento viene esteso poi a tutta la tifoseria che ha abbracciato la squadra con il suo sostegno dalla prima all’ultima giornata. Il comunicato si conclude con l’appuntamento alla prossima stagione, in vista della quale la dirigenza rossoblù è pronta a lavorare con determinazione per cercare di fare ulteriori passi in avanti in termini di risultati.

“Ci abbiamo pensato a lungo.

A come trovare le parole giuste, quelle perfette, per raccontarvi cosa ci lascia dentro questa stagione. Ma la verità è che non servono discorsi raffinati: quello che sentiamo è qualcosa di più profondo. Non vi diremo che siamo contenti solo perché è la cosa più facile da dire. E non vi prometteremo che l’obiettivo arriverà il prossimo anno, perché certe promesse, in questo sport, pesano più di una finale.

Quello che possiamo e vogliamo fare, però, è dire GRAZIE.

Dal cuore. A nome della famiglia Di Caro, della società, della direzione sportiva. Grazie a questi ragazzi che, con il cuore in mano e la maglia sudata, hanno acceso tante domeniche con la loro voglia, la loro fame, il loro coraggio. Non è stato un cammino semplice, credeteci. È un sentiero ripido, pieno di sacrifici, costruito un giorno alla volta, un allenamento dopo l’altro, con uno staff tecnico che non ha mai mollato e con il sostegno di persone vere, di gente che quest’anno ci ha abbracciati davvero.

E quell’abbraccio lo abbiamo sentito forte, nella tribuna piena all’ultima giornata. Una partita che forse contava poco per la classifica, ma che per noi ha significato tanto. Era il segno che qualcuno, molti, dalla Curva Est al bimbo più piccolo del settore giovanile, hanno capito quanto abbiamo dato per provarci, per sfiorarlo quel sogno, per stringerlo anche solo per un istante.

Ma non finisce qui. No, non ci arrendiamo. Siamo già al lavoro. E questa volta, lo faremo con ancora più forza, con ancora più fame. Stiamo costruendo, pezzo dopo pezzo. E anche se il salto non è ancora arrivato, noi ci siamo. Siamo pronti. A ripartire. Insieme. Sempre insieme”.