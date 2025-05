Nel fine settimana di Busto Arsizio il primo open Lombardia di karate

Busto Arsizio si conferma la capitale delle arti marziali, non solo per la quantità di società che si dedicano a queste discipline, ma anche per i numerosi e prestigiosi eventi che vengono organizzati sul territorio: il 17 e il 18 maggio l’eWork Arena ospiterà la prima edizione dell’Open Lombardia Karate, organizzato da FUKYU KARATE CLUB di Busto Arsizio, con

il patrocinio dell’Amministrazione comunale e sotto l’egida del CONI e della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

La gara è riservata ad atleti di Fascia Giovanile – Categorie U14 – Esordienti – Cadetti – U21 Maschile e Femminile, nelle specialità KATA (Forma) e KUMITE (Combattimento) e si svolge nell’ambito dell’Open League, composta da 4 gare in programma a Riccione, Busto Arsizio, Lignano Sabbiadoro e Roma.

Sono iscritti alla competizione 1324 atleti in rappresentanza di 280 associazioni provenienti da tutte le regioni d’Italia (quasi 400 allenatori): i biglietti per assistere alle gare (5 Euro) sono disponibili al botteghino del palazzetto o sul sito

https://www.clappit.com/biglietti/i-adidas-open-lombardia-karate-17-maggio-2025-e-work-arena-busto-arsizio-32283.html