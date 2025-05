Operazione antidroga nei boschi del Tradatese: arrestato un 43enne e smantellata una postazione di spaccio

Nel pomeriggio di martedì 6 maggio, un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un uomo italiano di 43 anni, pregiudicato e destinatario di un provvedimento restrittivo per evasione, con una pena residua di un anno di reclusione. L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di ordine e sicurezza pubblica finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area boschiva compresa tra Tradate, Venegono Superiore e Venegono Inferiore.

L’operazione è stata coordinata dalla Polizia di Stato di Varese, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, dei Carabinieri della Tenenza di Tradate e delle Polizie Locali dei Comuni interessati. Le attività si sono concentrate sul pattugliamento delle aree boschive e sul controllo delle arterie viarie interne ed esterne alla zona.

Nel corso dell’intervento sono stati controllati 59 veicoli e identificate 83 persone, tra cui proprio il soggetto arrestato, trovato in possesso anche di una modica quantità di hashish per uso personale, fatto per cui è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.

Durante la perlustrazione, le forze dell’ordine hanno inoltre individuato e smantellato una postazione abusiva utilizzata per la preparazione e lo spaccio di droga, segnale evidente della persistenza di attività illecite nelle aree boschive.