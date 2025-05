Primo torneo sociale per il Bocce Club Cantello

Lo scorso fine settimana, il Bocce Club Cantello ha dato il via alla sua stagione con la prima gara sociale che si è svolta domenica 11 e sabato 10 maggio. Nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, che hanno impedito l’uso del campo da bocce di Cantello, il gruppo ha prontamente trovato una soluzione alternativa, spostandosi al bocciodromo di San Cassano.

L’iniziativa è stata coordinata dal Presidente Filippi Massimo e dalla Vice Presidente Daniela Crestani, che hanno garantito l’organizzazione e il buon svolgimento dell’evento.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi soci, che si sono sfidati con grande spirito di squadra e sportività, dimostrando ancora una volta l’importanza di unione e passione per il gioco delle bocce. Il Bocce Club Cantello, “un bellissimo gruppo in fase di crescita” si prepara ora per i prossimi eventi.