Quando lo studio è un’eccellenza: i premi di merito alla Liuc

Momenti di commozione e di emozioni autentiche alla consegna dei Premi di merito, mercoledì 7 maggio 2025, alla LIUC.

Stefano Marazzini, Giulia Radice, Francesca Carminati, Gabriel Cattaneo, Simone Santaroli, Chiara Marziali, Alessandro Lomonte, Chiara Luoni, Davide Pellegrinelli, Sara Albricci, Federico Croci, Olga Dellino: sono loro i 12 borsisti frequentanti i corsi di laurea triennali e magistrali ai quali è stato riconosciuto un premio da 1.500 euro ciascuno da parte di 5 donatori.

A sostenere il valore dell’impegno nello studio sono stati: Maglificio Alto milanese srl, LIUC Alumni, famiglia Manganaro che da dieci anni mantiene memoria della scomparsa prematura di Sabrina Manganaro, laureata LIUC in Giurisprudenza con 110 e lode nell’anno 2015, credendo in studenti come lei.

Inoltre, Hiris srl e Lariotex spa, due realtà nuove quali donatrici in LIUC che hanno destinato, rispettivamente, quattro e tre premi di merito, a supporto di chi eccelle negli studi.

“Grazie a tutti voi che tenete alto il nome della LIUC – ha dichiarato il Rettore Anna Gervasoni rivolgendosi agli studenti – Il vostro contributo è molto importante e noi ci teniamo a sostenervi. Impegnatevi a continuare ad essere bravissimi e ad affrontare una sana competizione non di tutti contro tutti, ma volta a migliorare se stessi giorno dopo giorno”.

Tra applausi e strette di mano, la breve cerimonia ha riportato l’attenzione sul senso del dovere, della fatica e delle soddisfazioni che si riescono a trovare nel raggiungimento dei propri obiettivi, nello studiare con passione e nell’essere donatore.

“Destinare risorse per premiare il merito degli studenti significa investire nei giovani e nella loro preparazione, credendo in una formazione universitaria di qualità, che sia all’altezza delle sfide attuali – commenta Sabrina Belli, responsabile del Diritto allo Studio della LIUC -. Questa è la mission che si propone l’Università LIUC con i suoi corsi di laurea triennali e magistrali in Economia e Management e in Ingegneria gestionale e siamo grati a coloro che, in modi diversi, ne sostengono concretamente il progetto, come i donors presenti a questa premiazione”.