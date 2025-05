Un Diploma day per i bambini e i ragazzi dei Centri Nai di Varese

Bambini e ragazzi in festa lunedì 12 maggio al Cinema Teatro Nuovo di Varese per il Diploma Day degli studenti che hanno frequentato i centri Nai e Nai Plus, le scuole di Varese dedicate alla prima alfabettizzazione di italiano dei minori appena arrivati in città da paesi stanieri. Nai sta infatti per Neo Arrivati in Italia.

La cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di prima alfabetizzazione della lingua italiana, sarà una vera e propria festa cui parteciperanno anche un paio di compagni di classe per ogni studente del Nai. Ciascuno di loro infatti, nel corso dell’anno, è stato inserito in uno dei diversi Istituti scolastici di Varese.

COME FUNZIONANO I CENTRI NAI

Il Comune di Varese ha avviato il primo centro Nai nel 2010. Era nella sede della media Vidoletti e vi lavoravano due docenti distaccati dall’Ufficio scolastico e due educatori comunali. Poi il passaggio alla primaria Galilei e infine nella sede della scuola Parini di Giubiano (IC Varese 4 Anna Frank) dove il centro Nai è ospitato ancora oggi. A frequentarlo ogni giorno, ciascun alunno per alcune settimane, sono bambini e ragazzi stranieri tra i 6 e i 14 anni, appena arrivati in Italia e che ancora non conoscono la lingua Italiana, tutti già iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Dal settembre del 2022 presso l’ISIS Newton ha aperto il Centro Nai Plus, dedicato invece agli studenti delle secondarie di secondo grado, dai 14 anni in su.

Si tratta di un servizio a supporto di tutte le scuole e che permette agli studenti di acquisire le basi della lingua italiana, scritta e parlata. Acquisite queste competenze vengono quindi inseriti gradualmente nella classe della scuola in cui sono iscritti, per fare amicizia con i coetanei e studiare agevolati da una migliore comprensione della lingua italiana.

IL DIPLOMA DAY DEI CENTRI NAI

L’appuntamento con il Diploma Day è per lunedì 12 maggio, dalle ore 10 alle 12, al Nuovo di viale dei Mille e sarà aperto dall’evento “L’ombelico del mondo” e dal concerto a cura delle sezioni musicali degli Istituti comprensivi Anna Frank e Dante.

Dopo il saluto delle autorità saranno i bambini della primaria del centro Nai ad esibirsi seguiti da una proiezione di video immagini e restimonianze dei ragazzi del Nai Plus, accompagnate dal coro scolastico dell’Isis Newton. Infine la consegna di diplomi e cappellini e concerto finale del coro Anna Frank e chiusura con l’Inno di Mameli intonato da tutti i cori scolastici presenti.