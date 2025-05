Un invito al benessere e alla creatività: alla Biblioteca di Samarate il laboratorio “Infusi di Primavera”

Un’occasione preziosa per rigenerare mente e spirito accogliendo l’arrivo della bella stagione. La Biblioteca comunale di Samarate propone per mercoledì 14 maggio 2025 alle ore 20:30 un laboratorio creativo dedicato agli adulti, intitolato “Infusi di Primavera”. Un appuntamento che unisce il piacere delle tisane alla creatività manuale, offrendo uno spazio di condivisione e ispirazione.

L’iniziativa nasce con l’intento di celebrare il connubio tra natura e creatività. Gli organizzatori spiegano: «Creeremo insieme qualcosa di unico usando fiori e tisane tra chiacchiere e creatività!». Sarà dunque una serata informale e profumata: i partecipanti potranno lasciarsi guidare dalla fantasia per realizzare oggetti originali e sostenibili attraverso il riuso creativo.

Il laboratorio è pensato per chi ama le tisane, il tè, gli infusi di erbe e per chi ha una particolare sensibilità verso i fiori e le piante. Durante l’incontro, i presenti saranno invitati a portare con sé la propria tazza e la tisana preferita, rendendo ancora più personale e coinvolgente l’esperienza.

La partecipazione è gratuita ma, per ragioni organizzative, la prenotazione è obbligatoria. L’appuntamento si svolgerà presso la Biblioteca comunale di Samarate, in via Borsi 1.