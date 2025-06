Come cambia la mobilità per chi lavora: servizi digitali integrati e più controllo sui costi

Organizzare gli spostamenti per lavoro è da sempre una delle sfide più complesse per chi opera sul territorio. Che si tratti di vendite, manutenzioni o consulenze, ogni viaggio genera un insieme di costi e incombenze da tenere sotto controllo: pedaggi, scontrini, parcheggi, trasporti e rimborsi da gestire con precisione. Oggi, la risposta a questa esigenza arriva dalla tecnologia.

Una piattaforma unica per ogni esigenza di mobilità

Negli ultimi anni, Telepass ha esteso in modo significativo i propri servizi. Non si limita più ai soli pedaggi autostradali, ma offre accesso digitale a molteplici servizi: zone a traffico limitato, parcheggi convenzionati, traghetti, carburante, trasporti pubblici, ristoranti e hotel. Il tutto attraverso una sola piattaforma, composta da dispositivo, app e carta di pagamento, che permette di centralizzare e rendicontare le spese in maniera puntuale e trasparente.

Soluzioni flessibili per aziende e freelance

Le nuove offerte sono pensate per adattarsi a contesti lavorativi differenti, sia per chi gestisce un’intera flotta di veicoli sia per chi lavora in autonomia.

TBusiness è l’opzione rivolta alle imprese: consente di configurare limiti di spesa per ciascun dipendente, verificare i movimenti in tempo reale e ottenere un cashback fino al 2% su acquisti effettuati tramite app e carta. Oltre alla totale detraibilità dell’IVA sui pedaggi, uno degli aspetti più apprezzati da chi si occupa della gestione amministrativa aziendale.

TBusiness Pro si rivolge invece ai professionisti con Partita IVA, offrendo uno strumento semplice e integrato per affrontare tutte le spese legate alla mobilità lavorativa. La carta Mastercard associata al servizio consente pagamenti per carburante, parcheggi, taxi, pasti e soggiorni. Il tutto gestibile con pochi clic, direttamente da app.

Novità in arrivo: tariffe aggiornate e vantaggi temporanei

A partire dal 1° giugno, il canone mensile del servizio Telepass con Viacard è di 3,90 euro per dispositivo. Chi desidera passare a un sistema più completo e digitale può approfittare delle promozioni attive fino al 30 giugno.

Per le imprese, è possibile richiedere un’offerta su misura per attivare TBusiness. I liberi professionisti, invece, possono accedere a TBusiness Pro usufruendo di 12 mesi gratuiti di servizio. Per ulteriori informazioni se sei una Partita IVA clicca qui, se sei una piccola media impresa clicca qui.