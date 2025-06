Cristina Borroni giura in consiglio a Castellanza: “Sarò il sindaco di tutti, anche di chi non ha votato”

«È un onore per me indossare per la prima volta come sindaco della città di Castellanza questa fascia tricolore, che rappresenta l’impegno assunto nei confronti della comunità e la volontà di servire il bene comune». Con queste parole Cristina Borroni ha aperto il suo primo discorso ufficiale da sindaca, pronunciato in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale nella sala convegni della biblioteca di Legnano.

Un pensiero commosso è andato a Mirella Cerini, sindaca scomparsa lo scorso 25 aprile: «Questa fascia tricolore il 25 aprile 2024 la indossava nel momento della sua scomparsa Mirella Cerini, sindaco che è stata e continuerà ad essere fonte di ispirazione ed esempio di dedizione alla nostra città».

«Il risultato elettorale è stato chiaro e ha premiato la politica della concretezza, dell’essere al servizio dei cittadini che guarda al bene dei territori e non agisce in base a logiche clientelari e di spartizione – ha poi dichiarato davanti al pubblico, insolitamente numeroso -, da questo momento divento il sindaco di tutti i cittadini, anche di chi non ci ha votato e di chi non si è recato alle urne».

Nel suo intervento la sindaca ha richiamato anche l’importanza della partecipazione civica: «Il dato dell’affluenza, in lieve calo rispetto alle precedenti amministrative, non può essere però sottovalutato. Solo il 47% dei cittadini aventi diritto si è recato alle urne. Da questo dato dobbiamo partire per lavorare insieme, maggioranza e minoranza, per riavvicinare le persone alle istituzioni e per riportare fiducia nella nostra democrazia, che si basa sulla partecipazione di tutti».

Secondo Borroni ora la vera sfida da affrontare sarà quindi quella di trasformare la paura e la preoccupazione per i tanti problemi complessi, in fiducia e speranza nel presente e nel futuro. «La speranza e la fiducia nel futuro nascono perché vogliamo bene a qualcosa», ha detto, invitando anche le opposizioni a lavorare insieme per il bene comune: «Mi auguro in questi anni di poter lavorare insieme per la nostra città con correttezza e nel rispetto dei ruoli e delle competenze, maggioranza e minoranza. In politica, infatti, ci si impegna a favore e non contro qualcuno. Vi invito tutte e tutti a guardare avanti, insieme, per intervenire sui bisogni reali, valorizzando il contributo di ciascuno. La nostra comunità ha bisogno di ritrovare coesione, di sentire il calore della sua gente, di amministratori presenti, di nuove idee in cui credere e di persone che si battano per realizzarle. Ha bisogno di una prospettiva e di progetti su cui lavorare. I cittadini ci hanno scelto per quello che siamo e per quello che abbiamo proposto. Noi risponderemo con i fatti, mettendoci a disposizione con il nostro lavoro».

Marco Butti presidente del consiglio

Il consiglio comunale ha poi eletto come presidente del consiglio Marco Butti. Il nome è stato proposto dalla maggioranza. Durante il consiglio al posto dell’eletto Giovanni Manelli di Partecipiamo Castellanza, è entrata la consigliera Maria Di Pumpo. Il consigliere Romeo Caputo, al termine della seduta, ha annunciato di volere lasciare spazio ad un altro componente del suo gruppo preannunciando le proprie dimissioni.