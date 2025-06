Geopolitica e poteri globali: un incontro pubblico a Gallarate

L’associazione “Fare Cittadinanza” nata nel 2005 riprende la propria attività nel solco dell’ispirazione cristiana che la anima ed avendo come riferimento la dottrina sociale della Chiesa per intepretare le novità e le istanze del mondo contemporaneo.

In quest’ottica, l’associazione propone un incontro pubblico sui temi del nuovo ordine mondiale e della concentrazione del potere economico/politico con le sue implicazioni e conseguenza sulla vita di tutte le persone.

L’invito è aperto a tutti e l’appuntamento è per venerdì 27 giugno alle 21.00 nella sala Planet de “il Melo” in via Magenta 3 a Gallarate. Intervengono Gianni Borsa giornalista e Presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana e Attilio Geroni già caporedattore esteri de “Il Sole 24ore”.

Modera Carlo Benetti, socio di Fare Cittadinanza ed esperto di scenari economici.

Per maggiori informazioni: locandina