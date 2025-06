I Gentle Giant cambiano casa discografica, forse per lavorare “a mani libere”

L’ultimo album dei Gentle Giant di cui avevamo parlato era Three Friends (1972): non che poi non avessero inciso dischi interessanti – Octopus e In A Glass House sono magnifici – ma come al solito cerchiamo di presentare più artisti possibile e lo spazio è quello che è. Questo Free Hand del 1975 è il loro settimo album, che vede un cambio di casa discografica con l’approdo alla Chrysalis, quella per la quale incidevano i Jethro Tull. Di solito questi passaggi venivano accompagnati da una svolta commerciale nella proposta musicale, che permettesse a chi aveva investito di convincersi di aver fatto un buon affare: ma qui stiamo parlando dei Gentle Giant, autori di una musica tra le più complesse di un genere già complesso di suo come il prog! Pensate che addirittura fanno una suite in quattro parti di soli cinque minuti complessivi, On Reflection, senza renderla un pasticcio disunito come succederà poi ad altri gruppi. Il tutto continuando a sviluppare quell’interesse per la musica medievale che si sente molto bene ad esempio in Talybont. Sarà molto apprezzato, tanto da essere il loro album che arriverà più alto nelle classifiche, sia USA che UK, e molti lo ritengono il loro migliore in assoluto.

Curiosità: i Gentle Giant si sciolsero nel 1980, a dieci anni e dieci album di distanza dal primo. Vi fu poi qualche progetto che coinvolse due o tre membri del gruppo, ma mai nessuna reunion sotto il nome Gentle Giant: ad alti livelli, e senza problemi di morte dei singoli componenti, è un caso forse unico nel prog.