Il Qatar sospende temporaneamente il traffico aereo

Le autorità del Qatar hanno annunciato la sospensione temporanea del traffico aereo nello spazio aereo nazionale, come misura precauzionale volta a garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori. La decisione rientra in un più ampio pacchetto di misure adottate in seguito a sviluppi non meglio precisati nella regione.

Nel comunicato ufficiale diffuso dal Ministero degli Affari Esteri del Qatar si legge che le autorità stanno monitorando con attenzione e in modo continuativo la situazione, in coordinamento con partner regionali e internazionali. «La sicurezza e la protezione di tutte le persone presenti nel territorio dello Stato del Qatar – sottolinea il Ministero – restano una priorità assoluta. Lo Stato non esiterà ad adottare ulteriori misure preventive qualora si rendessero necessarie».

Ripercussioni sui collegamenti con l’Italia

La sospensione del traffico aereo nello spazio aereo qatariota potrebbe avere effetti diretti anche sui collegamenti internazionali con l’Italia, in particolare con l’aeroporto di Milano Malpensa. Qatar Airways, infatti, opera quotidianamente voli da e per lo scalo varesino, collegandolo con la capitale Doha, hub strategico della compagnia.

Solo nel 2023, Qatar Airways aveva annunciato un incremento dei voli da Malpensa verso Doha, con l’obiettivo di rafforzare la connettività tra l’Italia settentrionale e il Golfo Persico. Il volo diretto rappresenta inoltre una via privilegiata per raggiungere numerose destinazioni in Asia, Africa e Oceania, sfruttando i collegamenti offerti dal moderno Hamad International Airport.