Incidente a Lonate Pozzolo: auto ribaltata, interviene l’elisoccorso

Un incidente stradale ha avuto luogo oggi pomeriggio, martedì 17 giugno, a Lonate Pozzolo. Poco dopo le 17:40, una minicar si è ribaltata in viale Ticino 94. Secondo le prime informazioni sarebbero rimaste coinvolte due persone, uno dei feriti è un uomo di 87 anni.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio, i Vigili del Fuoco di Varese, oltre ai mezzi sanitari. In particolare, un’ambulanza e un’automedica sono stati impiegati per prestare le prime cure, mentre l’elisoccorso è stato attivato per il trasporto urgente di uno dei feriti.

L’incidente ha causato rallentamenti nella viabilità della zona. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.