Morosoccer 2025: a Morosolo torna l’evento che unisce sport, divertimento e solidarietà

Il conto alla rovescia è iniziato. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025 torna l’atteso appuntamento con Morosoccer, la manifestazione che da anni unisce sport, buon cibo e impegno solidale.

Un evento che, giunto all’edizione 2025, ha saputo conquistare il cuore della comunità di Morosolo e non solo, trasformandosi in un vero e proprio simbolo di aggregazione e partecipazione.

Con il patrocinio del Comune di Casciago e la regia organizzativa del team Bidone, Morosoccer proporrà una tre giorni ricca di attività pensate per ogni fascia d’età: dal calcio alle grigliate, dai giochi ai concerti, fino alla beneficenza, da sempre motore e anima dell’iniziativa.

Una festa di sport per tutti

Il programma sportivo si aprirà con il Torneo Adulti 7 vs 7, in programma il 13 e 14 giugno (iscrizioni già sold out). Il weekend proseguirà sabato con il ritorno del Torneo di basket 3vs3 (iscrizioni sul post nel pomeriggio di sabato 14 giugno), mentre nel pomeriggio sarà la volta del coinvolgente Torneo di Pétanque (iscrizioni sul posto nel pomeriggio di sabato 4 giugno, se le avete portate le vostre bocce; per info Giorgio 3398031330).

Spazio anche ai più giovani e alle donne: domenica mattina, a partire dalle 9.30, il campo sarà tutto per il Torneo Femminile e per i tornei dedicati ai bambini, pensati per avvicinare anche i più piccoli ai valori dello sport e del gioco di squadra.

Cucina e musica: il binomio vincente

Morosoccer non è solo calcio. Grande protagonista sarà infatti l’offerta gastronomica, curata dai talentuosi chef del team Bidone e da alcune guest star. Il menù prevede delizie come:

Focaccia e porchetta (venerdì sera);

Costine BBQ e Pulled Pork (sabato sera);

Smash Burger alla Bidone (domenica a pranzo).

A questi si aggiungono, per tutta la durata della manifestazione, i classici e amatissimi panini con salamella (i più buoni del Varesotto), patatine, hot dog e i formaggi a km0 del Caseificio Il Ronco.

Non mancherà la musica: venerdì sera show pop/rock con E-Toys, sabato DJ set con DJ Orsetto e chiringuito sempre attivo per cocktail e momenti di relax e socialità venerdì e sabato sera.

Il Cervellone

Sabato 14 giugno 2025, a Morosolo, durante l’evento Morosoccer, avrà luogo la prima edizione del Cervellone, un gioco che promette di essere il protagonista della serata. A partire dalle 19, i partecipanti si sfideranno in giochi mentali e prove di abilità, il tutto accompagnato dal maxi schermo, per una serata di puro divertimento.

Iscrizioni e dettagli dell’evento

Le iscrizioni si effettuano tramite WhatsApp al numero 349.4649499 (solo a squadre) con una quota di 15€ a squadra. È l’occasione giusta per divertirsi insieme, mettendo alla prova le proprie capacità in modo originale e coinvolgente.

Il corso di barbecue

Torna a Morosoccer la seconda edizione del Bidone BBQ Academy, che avrà luogo sabato 14 giugno. A partire dalle 14:00, l’Academy ospiterà i partecipanti in un corso dedicato agli appassionati di barbecue e ai principianti che vogliono imparare i segreti di questa affascinante disciplina. Con un numero limitato di posti (minimo 5 persone, massimo 15), il corso offre una panoramica completa sul funzionamento di un barbecue a sfera, dal settaggio all’utilizzo dei giusti ingredienti, fino alla realizzazione di una grigliata perfetta. Il costo del corso è di 20€, che include sia il corso che una gustosa degustazione. Iscrizioni via telefono o whatsapp al numero 3928562184 (Stefano) o via mail all’indirizzo asdbidone@gmail.com. Il Bidone Smoking Team, i cui esperti di barbecue guideranno la sessione, insegneranno a tutti come maneggiare la griglia con maestria, trasformando i partecipanti da neofiti a veri e propri griller. Un’occasione unica per imparare in un ambiente conviviale, facendo anche parte di un evento che celebra la solidarietà e l’aggregazione.

L’anima solidale

Elemento centrale di Morosoccer 2025 sarà come sempre la solidarietà. Oltre alla donazione alla parrocchia di Morosolo che concede gli spazi, ci sarà la tradizionale lotteria benefica, la cui estrazione si terrà domenica pomeriggio (15 giugno, ore 14.30): quest’anno sosterrà la Cooperativa Sociale L’Arca di Tradate e il suo progetto L’Arcolaio, dedicato all’inclusione e al supporto delle persone fragili.

I premi in palio sono numerosi e di grande valore, frutto della generosità di amici e sponsor che hanno deciso di affiancare l’iniziativa. Tutto l’incasso sarà devoluto alla cooperativa, confermando il profondo legame tra Morosoccer e il territorio.

Negli anni, la manifestazione ha permesso di raccogliere fondi importanti per numerose realtà locali. Dal 2014 ad oggi sono stati oltre 45.000 euro quelli devoluti a enti e associazioni, tra cui Il Ponte del Sorriso, Il Millepiedi Onlus e La Casa del Giocattolo Solidale.

Una comunità che si ritrova

Morosoccer non è soltanto una festa, ma un progetto che ogni anno riunisce sportivi, famiglie e volontari in un’atmosfera di amicizia e solidarietà. Anche nel 2025 l’obiettivo sarà lo stesso: regalare un sorriso, divertire e, soprattutto, fare del bene.

DOVE PARCHEGGIARE

Parcheggi a disposizione negli spazi di via Verdi (parcheggio di fianco alla scuola primaria), via Rossini di fronte al cimitero, piazza Giovanni XXIII fronte oratorio e zona parco dei ciliegi, piazzale degli autobus di Morosolo in via san Martino rispettando gli spazi e garantendo al pullman di linea il passaggio e la possibilità di girare. In caso non ci fossero più posti, c’è la possibilità di lasciare l’auto in stazione o nello spiazzo della ex Franz Isella e percorrere a piedi via Manzoni, raggiungendo l’oratorio con una passeggiata di pochi minuti. Si invitano tutti i presenti a rispettare le norme e ad evitare comportamenti che possano creare disagi ai cittadini e alla comunità.

