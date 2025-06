Noleggia una barca ma mancano i documenti, giovane rischia una multa da 2000 euro

La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, ha sanzionato con un verbale che nel suo massimo potrebbe arrivare ad un ammontare di quasi 2000 euro nel suo totale, un tunisino di 36 anni, regolare sul territorio e residente a Como, che aveva noleggiato un’imbarcazione. Il controllo ha visto impegnata la Sezione Acque Interne attiva nella zona di attracco di S. Agostino dove, verso le 8.30 del mattino, era stato intercettato un natante che stava prendendo il largo dal molo di Como.

Da un controllo è emerso che il 36enne tunisino che aveva preso in locazione la barca, non aveva con sé i documenti obbligatori per poter navigare. Nello specifico mancava la dichiarazione di inizio attività di attività commerciale rilasciata dalle Autorità di Bacino e la dichiarazione di conformità del natante e quella del motore.

Gli agenti hanno redatto ben tre distinti verbali che nel suo massimo potrebbero arrivare a quasi 2000 euro di sanzioni. Rimane costante e vigile l’attenzione della Polizia di Stato per quanto concerne il controllo del territorio, sia su strada che sulle acque del Lario.