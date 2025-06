Paure, promesse e scenari: l’Intelligenza Artificiale spiegata da chi la racconta

L’intelligenza artificiale non è più fantascienza: è parte concreta della nostra quotidianità. Ma come la stiamo raccontando? E soprattutto, che impatto avrà su società, economia, diritti, lavoro?

A queste domande proverà a rispondere l’incontro “Cronache dal futuro: come raccontiamo l’Intelligenza Artificiale”, in programma giovedì 3 luglio alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), con la partecipazione del giornalista Franco Ferraro di Sky TG24.

A partire dalle riflessioni di studiosi come Stephen Hawking, che ne parlava come di una potenziale “fine della razza umana”, fino alle narrazioni ottimistiche che vedono nell’AI uno strumento di progresso e inclusione, la serata offrirà uno sguardo critico e accessibile su uno dei temi più urgenti del nostro tempo.

Ferraro, che da anni si occupa di tecnologia e innovazione, porterà la sua esperienza di giornalista per analizzare come l’AI viene comunicata e percepita dal grande pubblico, tra allarmi, retoriche salvifiche e reali implicazioni sociali.