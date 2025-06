“Quantum Echoes”: la personale di Doriam Battaglia al festival “Cadegliano Piccola Spoleto”

All’interno del ricco programma del Festival Cadegliano Piccola Spoleto 2025, promosso da Teatro Blu, si inaugura sabato 7 giugno alle 17.30 la mostra “Quantum Echoes“, personale dell’artista comasco Doriam Battaglia, in arte Batt. La suggestiva cornice di Villa Toletti, storica dimora in stile Liberty a Cadegliano (in via Pellini 19), ospiterà l’esposizione curata da Carla Tocchetti, visitabile anche l’8, il 14 e il 15 giugno dalle 15 alle 19.30.

L’allestimento, collocato negli eleganti spazi del piano nobile, propone una selezione di opere – tele, installazioni e oggetti – che attraversano oltre trent’anni di ricerca artistica, filosofica e architettonica di Batt, concentrata sulla percezione e sull’invisibile. Elemento centrale del percorso è la tecnica originale dell’artista: un “lancio controllato della vernice”, definito antidripping, dove ogni impulso pittorico lascia una traccia irripetibile, sospesa tra gesto e intenzione, tra caso e controllo.

Il dialogo che si crea tra l’estetica delle opere e i principi della fisica quantistica – in particolare la relazione tra osservatore e fenomeno – rende “Quantum Echoes” un omaggio raffinato all’Anno Internazionale delle Scienze e delle Tecnologie Quantistiche proclamato per il 2025. Il titolo stesso suggerisce una “eco quantistica”, un’oscillazione percettiva che coinvolge attivamente il visitatore, chiamato a confrontarsi con la complessità del reale.

Attraverso ritmi interni di impulsi, interruzioni e ripetizioni, l’arte di Batt genera una tensione tra dualità solo apparentemente inconciliabili: ordine e disordine, struttura e libertà, tradizione e innovazione. In questo spazio di interazione prende forma l’esperienza estetica e conoscitiva dello spettatore, stimolato a riflettere criticamente sul proprio ruolo nella costruzione della realtà.

