Tavolo per il Clima di Luino: seconda edizione del monitoraggio civico sui cambiamenti climatici nelle scuole del Luinese

Venerdì 30 maggio si è tenuta, presso l’Aula Magna dell’I.C.S. di Luino, la presentazione della seconda edizione del monitoraggio civico sui cambiamenti climatici, organizzata dal Tavolo per il Clima di Luino. È stato un momento emozionante ove le alunne e gli alunni hanno presentato il lavoro di un anno, dimostrando grande interesse e passione nell’affrontare e approfondire alcuni aspetti relativi al problema del cambiamento climatico. Per l’anno scolastico 2024/2025 hanno partecipato al progetto sul monitoraggio civico le scuole secondarie di primo grado dell’I.C.S. di Germignaga con i plessi di Germignaga e Castelveccana, dell’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano e dell’I.C.S. di Luino, grazie all’impegno di tante e tanti docenti veramente impegnati a far capire ai loro studenti l’importanza di osservare i cambiamenti climatici nel nostro territorio.

La mattina è iniziata con i saluti della Prof.ssa Eliana Frigerio, Dirigente scolastica dell’I.C.S. di Luino che ci ha gentilmente ospitato, e della Dott.ssa Elena Brocchieri, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Luino. Dopo una breve introduzione di Gianfranco Malagola, del Tavolo per il Clima di Luino, ha preso la parola il Prof. Antonello Maiolino che ha coinvolto le alunne e gli alunni con modalità molto interattiva su tematiche ambientali per far capire loro come avviene il fenomeno del riscaldamento globale e cosa possiamo fare noi per adattarci e mitigarne gli effetti. Subito dopo sono iniziate le presentazioni dei lavori svolti, partendo dalle classi della scuola secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII” di Castelveccana che, sotto la guida del Prof. Giacomo Giani, hanno illustrato gli esiti della misura delle precipitazioni tramite un pluviometro, comparando le misure fatte con i dati rilevati l’anno scorso.

Hanno effettuato anche le misure sulle temperature esterne, confrontando i valori con quelli a partire dal 1990 e rilevando che allora la temperatura media annuale era di 11,37 °C mentre nel 2020 la temperatura era già cresciuta a 14,50 °C. Sono quindi intervenute le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Vittorio Sereni” di Germignaga che, grazie all’impegno della Prof.ssa Lara Tavani, hanno analizzato come cambiano le precipitazioni, partendo da un piccolo sondaggio sulla percezione della popolazione rispetto al rapporto tra precipitazioni e cambiamenti climatici. Grazie al rilevamento dei mm di pioggia misurati con il pluviometro si è concluso che si presentano ciclicamente anni di piogge intense e anni di scarsità d’acqua e che nei mesi in cui le precipitazioni aumentano non si riscontra un aumento significativo dei giorni di pioggia. Hanno quindi analizzato gli eventi estremi avvenuti nella provincia di Varese dal 2009 ad oggi, suggerendo quello che si può fare nel nostro territorio.

Le alunne e gli alunni della classe 1A dell’I.C.S. di Luino, guidati dalle Prof.sse Verena Merli e Francesca Palermo, hanno confrontato i dati rilevati con il loro pluviometro con le medie storiche degli ultimi anni ed hanno anche intervistato le loro famiglie per chiedere se si ricordassero gli eventi atmosferici estremi che hanno causato danni nel nostro territorio. Hanno quindi concluso che il cambiamento climatico ha determinato un mutamento dei movimenti dell’aria e questo ha comportato un’alterazione del ciclo dell’acqua che vede sempre più eventi estremi con ripercussioni sul nostro territorio. L’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano ha presentato i lavori della classe 1A e 2A della scuola secondaria di 1° grado sotto la guida della Prof.ssa Laura Giudici. Le alunne e gli alunni della classe 1A hanno lavorato su due tematiche: quella delle api e quella degli alberi. Le api, nella loro scuola che ha un grande parco, sono molto importanti; purtroppo però da qualche anno sono sempre meno presenti. Per questo motivo i ragazzi, durante un incontro con un esperto, hanno creato quattro “Bee hotel” allo scopo di far tornare un po' di api nel parco. Hanno quindi mostrato un video nel quale spiegavano, in maniera divertente, come creare un “Bee hotel” a casa ed alcuni cartelloni per illustrare in maniera più approfondita come funziona il “Bee hotel” ed il monitoraggio della situazione delle api. Hanno inoltre portato avanti il diario delle piante iniziato lo scorso anno e durante la giornata della terra hanno piantato un melograno in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli.

La classe 2A di Roggiano ha lavorato sui cambiamenti metereologici con una visita al Centro Geofisico Prealpino dove i ragazzi hanno potuto osservare dal vivo come vengono registrati i dati riguardanti precipitazioni e temperature. Interessati da questo argomento, dopo un incontro informativo in classe, si sono muniti di pluviometro e termometro di massima e minima con i quali hanno iniziato ad osservare precipitazioni e temperature nel parco della loro scuola. Ispirati poi dalla tematica dell’anno scolastico, ovvero “la bellezza richiede tempo” gli alunni si sono voluti informare su come fossero effettivamente le condizioni meteorologiche negli anni passati e, sulla base delle osservazioni fatte nel presente, hanno ipotizzato come sarà il nostro futuro. Il prodotto di queste ricerche è un telegiornale interamente scritto, ideato e realizzato da loro con interviste virtuali a personaggi famosi.

Oltre a questo telegiornale i ragazzi hanno continuato il diario delle piante e anche quest’anno hanno aggiunto un Ginko Biloba al parco della scuola. Mattinata quindi molto impegnativa per il comitato di valutazione composto da Marina Perozzi del Tavolo per il Clima di Luino, Elena Brocchieri del Comune di Luino e Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino. Al termine della valutazione si è classificata al 1° posto la classe 1A dell’Educandato di Roggiano che ha ricevuto l’attestato di “Sentinelle per il Clima” e, come premio, un abbonamento per due anni alla rivista FOCUS JUNIOR. Anche le altre classi hanno ricevuto l’attestato di “Sentinelle per il Clima” ed un abbonamento per un anno alla rivista FOCUS JUNIOR. L’applauso finale ha concluso una mattina veramente emozionante grazie al lavoro svolto da tutte le classi che hanno partecipato al progetto, dimostrando una grande capacità di comunicazione e di utilizzo degli strumenti di divulgazione digitale.

(a cura del Tavolo per il Clima di Luino)