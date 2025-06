Temperature elevate e tasso di umidità al 55%: venerdì scatta l’allerta canicola

Scatta domani, venerdì 13 giugno, l’allerta per la canicola. A diramare l’avviso è MeteoSvizzera che annuncia un’allerta di livello 2 per le temperature che raggiungeranno i 33 gradi. Il tasso di umidità sarà tra il 40 e il 55%. Anche di notte le temperature rimarranno elevate è non scenderanno sotto i 18 gradi.

La situazione si protrarrà fino alle 20 di sabato 14 giugno. Da domenica sono attesi cumuli dal pomeriggio con marcata tendenza temporalesca dapprima sulle Alpi e poi nelle regioni meridionali.

Arpa Lombardia ha segnalato l’innalzamento anomalo dei valori dell’ozono, per la prima volta quest’anno. I valori sono particolarmente elevati a Saronno ma la concentrazione è sopra i limiti consentiti anche in altre zone del Varesotto.