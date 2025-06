Tre sezioni in meno il prossimo anno per l’Istituto Comprensivo di Malnate

Il calo demografico, con la conseguente perdita di sezioni nelle scuole, è un fattore che negli ultimi anni sta colpendo il Varesotto e anche Malnate. Il trend di diminuzione delle classi è un tema con i quali sta facendo i conti l’istituto comprensivo “Iqbal Masih” già da qualche anno e anche l’anno scolastico 2025-2026 porterà alla perdita di tre sezioni tra infanzia, primaria e secondaria inferiore.

Ricordiamo che l’istituto comprensivo malnatese gestisce le due scuole dell’infanzia “Sabin” di Gurone e “Rajchman” di Rovera, le tre primarie “Battisti” di Malnate, “Bai” di Gurone e “Galbani” di San Salvatore e la secondaria inferiore (ex medie) “Sauro”.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, come spiegano dall’amministrazione, dovrebbero restare quattro le sezioni della scuola “Sabin” di Gurone, mentre verrà tolta una classe alla “Rajchman” di Rovera. L’aula rimasta libera sarà destinata a far dormire i bambini.

Per le elementari, con ogni probabilità perderanno una sezione a testa sia la “Battisti” sia la “Bai”; in questo caso le classi prime saranno una in meno per plesso rispetto alle quinte che usciranno. In compenso ci sarà nuovamente una prima alla “Galbani” dopo il “buco” degli anni passati, anche grazie al buon lavoro svolto dalla scuola materna Parrocchiale (leggi qui).

Anche le scuole medie vedranno scendere il numero di classi entranti perdendo una classe.